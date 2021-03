Soome meteoroloog: talv ei taandu, märts võib üllatada ligi 30-kraadise pakasega

Vastu tuleb pidada veel järgmine ja ülejärgmine nädal, siis on lootust, et ilm läheb soojemaks, ütles Mäntykannas. 15. märtsil algav nädal võib veel olla külm, ent nädala keskmine õhutemperatuur liigub keskmisele jõudsalt lähemale - seega ei ole näha, et saabuv külmaperiood kevade tulekut edasi lükkaks.

Talvekülm võib endaga kaasa tuua ka tõsisema lumetormi. Olukord meenutab jaanuari pakaseid ja lumetormi Toini, leidis Mäntykannas. Kui tuleb prognoositud lumetorm, siis võib Soomes sadada järgmise nädala lõpus maha mitukümmend sentimeetrit lund. Võimalikud on aga erinevad variandid, sest prognoos on veel varajane, rõhutas ta.

Kuigi prognoos on veel varajane, võib meid ees oodata tõsiselt külm periood. Tavapäraselt on märtsi keskpaigas keskmine õhutemperatuur Soome lõunaosas juba plusspoolel, märkis ta.

Järgmisel nädalal valgub külm õhumass Venemaalt Soome. Kui see prognoos peab paika, siis on järgmise nädala lõpus oodata Soome põhjaosas öösel 30-35 ja lõunaosaski pea 25 kraadi külma. Isegi päeval ei kerki õhutemperatuur kuigi palju ja jääb 15 pakasekraadi kanti, rääkis Mäntykannas.

Ilmateenistuse Foreca meteoroloog Markus Mäntykannas ütles, et kui nädalal algul on Soome lõunaosas võimalikud veel plusskraadid, siis pärast seda läheb ilm väga külmaks.

Laupäeva öö on kõrgrõhkkonna mõjul enamasti selge ja võrdlemisi nõrga loode- ja läänetuulega. Õhutemperatuur on -3..-9, Ida-Eestis kuni -12 kraadi. Vastu hommikut laieneb põhjast läheneva madalrõhkkonna serv Eesti poole. Loode poolt alates pilvisus tiheneb ja algab edelatuule tugevnemine. Lume- ja lörtsisadu jõuab kella 8-9 paiku Hiiu- ja Harjumaale ning laieneb päeva peale üle Eesti, teeb ka tuisku. Õhtul tuleb lääne pool sekka ka vihma. Edelatuul paisub jõuliseks - sisemaal tõusevad puhangud kuni 17, saartel ja rannikul kui 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb -1..+4 kraadini. Liiklustingimused on halvad piiratud nähtavuse, libeduseohu ja tugeva külgtuule tõttu.

Pühapäeval liigub madalrõhkkond üle Karjala Loode-Venemaa suunas ja selle servas sajab öösel aeg-ajalt lund ja lörtsi, tuiskab. Lääne-Eestis tuleb lühiajaliselt sekka ka vihma, on jäiteoht. Puhub jõuline edela- ja läänetuul, pärast keskööd pöördub kõikjal loodesse, puhanguid on sisemaal üle 15, saartel ja rannikul üle 20 meetri sekundis. Õhutemperatuur on öö hakul -1..+3, hommikuks langeb -1..-6 kraadini. Päeval pilved hõrenevad ja sajuhooge on harvem. Loodetuule puhanguid on sisemaalgi kohati üle 20, saartel ja looderannikul kuni 25 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on -1..-4, saarte rannikul vastu Läänemerd kuni +1 kraadi.

Esmaspäeval tugevneb kõrgrõhkkonna mõju. Öösel sajab veel kohati lund, päeval on pilvi hõredamalt ja ilm sajuta. Tuul puhub valdavalt põhjakaarest, öösel on saartel ja põhjarannikul veel puhanguti tugev, päeval nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel -5..-10, Kirde-Eestis kuni -12, päeval -1..-6, Ida-Eestis võib jääda alla -8 kraadi.