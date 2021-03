ERISAADE | Mihhail Kõlvart sooviks möödunud kevadest veel rangemaid piiranguid. „Olukord halveneb igal juhul!“

Kas olete siis juba põhimõtteliselt seda meelt, et praegu teatatud täiendavad piirangud ei tööta? Kasvõi see, et nädalavahetusel lähevad kinni ostukeskused, kohvikud ja muud avalikud kogunemise võimalused?

Seda on vaja selleks, et inimestel oleks selge arusaam, et mis seis on ja mis on perspektiiv. Täna näeme, et asi pole ainult selles, et praegune olukord on halb. Probleem on selles, et see hakkab halvenema lähinädalatel. Ja kui on näha, et on vaja täiendavaid meetmeid rakendada, siis ei saa ega tohi seda teha nädala statistika alusel. Seda on vaja teha ennetavalt, mitte nii, et igal nädalal tehakse uued otsused ja uued piiranud.

Tõepoolest me näeme, et täna oleks vaja ühiskonnale anda selge signaal. Nii nagu ka peaminister ütles, et meil on sisuliselt eriolukord, siis seda on vaja selgelt sõnastada ja ka ametlikult vormistada.

Alustame sellest, et Tallinn ja mina pole koalitsiooni vastu kriitilised, ega ka peaministri suhtes. Tallinn on ka varem oma seisukoha kujundanud ja avalikult seda ka arutanud. Sealhulgas ka riigi valitsusega. See ei sõltu sellest, milline on koalitsiooni koosseis. Minu arvates on see ka õige eriti kriisiolukorras, et räägime asjadest nagu nad on. Kui meil on sõnum, siis selle ka anname, ka avalikult.

Alustame sellest, et kui juba praegu on välja öeldud, et on veel meetmeid, mida oleks vaja vajadusel rakendada, siis mulle tundub, et pole enam midagi oodata. Tegelikult hakkab olukord halvenema igal juhul. Kui praegu on otsustatud, et kaubanduskeskused ei tööta nädalavahetusel, aga töötavad tööpäevadel, kui restoranide tööaega on muudkui vähendatud kella seitsme, kuue, viieni, siis selline jupitamine pole mõistlik. See ei anna ka ettevõtlusele mingit võimalust säilitada töökorraldust, rääkimata tulust. Sellise jupitamisega me ettevõtlust kuidagi ei toeta.

Täna on vaja tunnistada, et käes on eriolukord ja see omakorda peaks tähendama kompensatsiooni mehhanisme. Eriolukord seab kohustuse ka võimalikke kahjusid kompenseerida. Praegu on selline poolik olukord, ettevõtlus kannatab igal juhul. Juba pannakse kohvikuid ja kauplusi kinni, aga üldist kompensatsioonimehhanismi ei ole.

Ometi just see nädal tulid valitsusest kompensatsioonimehhanismid, kasvõi töötukassa ja Kredexi uute toetuste näol. Tegelikult ju need tehti ilma paberi peal formaalse hädaolukorra välja kuulutamiseta?

Jah, aga tänaseks me ei saa rääkida konkreetsetest sektoritest. Me peame rääkima, et see peab olema laiapõhine kompensatsioonimehhanism, mis oleks kättesaadav igale sektorile. Ja kui saame aru, et meid ootab selline pikk periood ees, siis see mehhanism peaks olema mõeldud tervele perioodile ja täna peaksime rääkima ka sellest, kuidas me inimesi konkreetselt toetada.

Mida sellega silmas peate. Kas te põhimõtteliselt peaksite käituma veel karmimalt kui möödunud kevadel ja panema lukku lausa tehaseid, tootmisüksusi, mida eelmisel kevadel ei tehtud?

Me ju saame aru, et praegune olukord on võrreldes kevadise perioodiga juba praegu hullem ja see hakkab halvenema. See on vist kõigile selge. Kui soovime seda dünaamikat peatada - seda me lähinädalatel peatada ei suuda, aga mingis perspektiivis – siis on vaja rakendada rangemaid meetmeid ja ka suuremas ulatuses toetada nii ettevõtlust kui inimesi.