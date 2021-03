Vaata, millistest riikidest saabudes ei pea jääma eneseisolatsiooni

Leedust ja Lätist saabudes ei kehti liikumisvabaduse piirang neile, kel puuduvad haigustunnused ja kes on järjest viimase 10 päeva jooksul viibinud Eesti, Läti või Leedu territooriumil. Seejuures on oluline, et Lätist või Leedust tulles on antud maksimaalselt 72 tundi enne Eestisse saabumist negatiivne koroonatest. Võimaluse pääseda liikumispiirangust annab ka viivitamatult Eestisse saabumise järel tehtud test, mille tulemus on negatiivne.