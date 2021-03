Ministrite vaktsineerimise osas puudub praegu selgus

President Kersti Kaljulaid kirjutas ühismeedias, et sai täna varahommikul Põhja-Eesti Regionaalhaiglas kätte oma koroonaviiruse vastase vaktsiini. Veidi hiljem kasutas peaminister Kaja Kallas sama platvormi selleks, et avalikkust teavitada, et puutus kokku COVID-19 positiivse isikuga ja viibib sellest tulenevalt tuleva neljapäevani eneseisolatsioonist.