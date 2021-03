Soome peaminister Marin: Venemaa koroonavaktsiin Sputnik V ei ole poliitiline küsimus

„Need ei ole poliitilised küsimused. Kõik sellised vaktsiinid, mis on efektiivsed ja ohutud, võidakse kasutusele võtta,” vastas Marin täna valitsuse pressikonverentsil, vahendab Verkkouutiset.

Marini sõnul annab hinnangu vaktsiinile müügiloa andmisele kõigepealt Euroopa Ravimiamet (EMA) ja seejärel võidaks see kasutusele võtta ka Soomes.

„Loodan loomulikult, et võimalikult paljud vaktsiinitootjad esitavad EMA-le müügiloataotluse ja EMA võib vajaduse korral neid müügilube anda,” ütles Marin.

Venemaa tegi pakkumise, kui Halonen oli Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) palvel kontaktis Venemaa föderatsiooninõukogu spiikri Valentina Matvijenkoga.

Soome perekonna- ja põhiteenuste minister Krista Kiuru ütles, et Halonen on Soome esindaja WHO koroonatöögrupis.

Kiuru sõnul on WHO-s suur mure selle pärast, kas inimesed kõigil mandritel saavad vaktsineeritud ja millise ajakava järgi.

„Minu arusaamist mööda on president Halonen seda ülesannet siis ka nii täitnud, et on uurinud Venemaalt, kas Venemaa võiks osaleda teiste piirkondade vaktsineerimises ja kas Venemaa võiks kiire ajakavaga võtta kohustuse aidata maailma riike,” ütles Kiuru.

Kiuru ütles, et sai Venemaa pakkumise kohta sõnumi juba eile.

„Ma olen minister (Mika) Lintiläga seda asja arutanud, sest tema asi on vaktsiinitootmise toetamine ja kogu sellesse tervikusse puutuv majandusministeeriumi panus. Sõnum on edastatud vastutavale ministeeriumile ja ma usun, et see asi edeneb seal oma rada mööda,” ütles Kiuru.