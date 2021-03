Meedialiit avalikustas ajakirjandusauhindade võitjad. Suurimad preemiad pälvisid Ekspress Meedia ajakirjanikud

Väikeste lehtede koroonakülgede võitja on Sakalas 14. aprillil ilmunud külg "Kuidas kaup puhtalt koju saada?", mille autorid on Alice Lokk, Kristi Markov ja Hans Väre.

Suurte lehtede koroonakülgede võitja on Eesti Ekspressis 5. augustil ilmunud "Tartu koroonahullu lõbusad seiklused Eestimaal" , mille autor on Tarmo Rajamets ja illustratsioonid tegi Heiki Ernits.

Skandinaavia meediakontsern Bonnier ja ajaleht Äripäev andsid veebitseremoonial üle Bonnieri preemia, mille said Stass Kuznetsov, Helen Mihelson, Risto Berendson ja Robin Roots Õhtulehes novembris ilmunud artiklitega sellest, kuidas tollane haridusminister Mailis Reps lasi oma lapsi maksumaksja raha eest sõidutada. Bonnieri preemia suurus on 5000 eurot.

Maakonnalehtede arvamuse auhinna sai Anu Viita-Neuhaus Virumaa Teatajast. Maakonnalehtede olemusloo kategooria võitja on Arved Breidaksi kirjutatud seeria Võrumaa narkosügisest, mis ilmus Lõuna-Eesti Postimehes. Maakonnalehtede preemiate võitjad said 1000 eurot.

Suurte lehtede avatud rühma võitja on Eesti Ekspressis 25. märtsil ilmunud külg "Meil tõuseb!", autor Tarmo Rajamets. Sama loo eest pälviti ka kujunduskonkursi rahalise peapreemia.

Väikeste lehtede avatud rühma võitja on Tartu Postimehes 23. jaanuaril ilmunud "Tipp 100. Nemad on Tartu ja Tartumaa kõige mõjukamad", autor Artur Kuus.

Digitööde kategoorias nominenete ei nimetatud, sest osales kolm tööd. Võitja on Eesti Päevalehes ilmunud "Sai naerda ja nutta. Draamateater 100", mille autorid on Liisi Viskus, Imbi Võrel, Anna Plukk ja Mart Nigola.

Multimeedia kategooria võitja on Postimehes 24. märtsil ilmunud „Koroonastatistika“, mille autorid on Heleri Kuris ja Aarne Seppel. Multimeedia võitjad jagavad preemiaraha 1000 eurot.

Kujunduskonkursi suurte lehtede olemuslugude võitja on Postimehe külg "Connery. Sean Connery ja Sean Connery sattus lõpuks siiski tüüprolli", mille autor on Toivo Luht.

Väikeste lehtede olemuslugude külgede võitja on Pärnu Postimehes 13. mail ilmunud "Ta soovis, et lastelastel oleks temast ilusad pildid”, mille autor on Janek Talpas-Taltsepp.

Väikeste lehtede rahalise peapreemia võitis Tartu Postimees, 23. jaanuaril ilmunud küljega „Tipp 100. Nemad on Tartu ja Tartumaa kõige mõjukamad“, mille autor on Artur Kuus. Mõlema peaauhinna suurus on 1000 eurot.

Venekeelsete lugude auhinnad

Parima venekeelse arvamuse võitja on Polina Volkova 5. juulil Delovõje Vedomostis ilmunud artikliga "EKRE, где логика!?"

Parima venekeelse loo võitja on Jekaterina Pavlova artiklitega BLRT naabruskonnas elavate inimeste probleemidest seoses saastunud õhuga. Vene preemiate võitjad said 1000 euro suuruse preemia.

Fotoauhinnad

Olemusfoto võitja oli Stanislav Moškov Õhtulehest. Portreefoto võitja on Andras Kralla Äripäevast. Spordifoto võitja on Tairo Lutter Postimehest. Uudisfoto võitja on Liis Treimann Äripäevast. Treimann pälvis ka "Aasta pressifoto" preemia. Fotoauhindade suurus on 1000 eurot.

Videoauhinna võitis Postimehe video “Robert”. Preemia suurus on 1000 eurot.