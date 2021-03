Helsingi linnapea: Eesti koroonaolukord peegeldub vältimatult ka meil. Kõigilt reisijatelt peaks nõudma testi, keeldumine peaks olema karistatav

Kui Eestis on nakatumisi päevas 1500, siis Soome rekord on 800. Seejuures on Eestis elanikke 1,3 ja Soomes 5,5 miljonit, kirjutab Iltalehti.

Praegusel hetkel suudab Helsingi Vapaavuori sõnul hoolitseda sadamate kaudu Soome saabuvate reisijate testimise eest. Linnapea tänas laevafirmasid selle eest, et need nõuavad nüüd juba laevale tulekuks negatiivse testitulemuse tõendit, kuigi see ei peaks Vapaavuori arvates olema eraettevõtete ülesanne.

„Et see on võimalik kõigis teistes Põhjamaades, on see kindlati võimalik ka Soomes. See asi ei tohiks olla ühenduse pidajate vastutusel ega nõuda võimude eraldiseisvaid otsuseid. Eesti riik on isegi pakkunud, et korraldab testimise oma kodanikele, kes Soome reisivad,” ütles Vapaavuori.