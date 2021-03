Helsingin Sanomate ajakirjanik: sõitsin Eestist Soome ja koroonatesti tulemuse kontrollimine ei huvitanud kedagi

Onali kirjutab, et sõitis ise eile päeval laevaga Tallinnast Helsingisse. Ta oli teinud testi kaks päeva varem, sest selle tulemus võib olla maksimaalselt 72 tundi vana. Test koos tõendiga maksab üle 60 euro.

„Tallinna sadamas näitasin testitõendit oma telefoni ekraanilt sadamapersonalile. Kontrollija heitis ekraanile kiire pilgu ja viipas, et ma edasi läheksin,” kirjutab Onali. „Ta ei kontrollinud, millal oli test tehtud, kas tõend oli ehtne, ega ka seda, milline oli testi tulemus.”

Onalis tekitas see ka küsimuse võltsitud testitõendite kohta. Tasulise koroonatesti tegemiseks on Eestis halvimal juhul nädalane järjekord, mis võib tekitada võltsimise kiusatuse, et saaks kiiremini liikuma.