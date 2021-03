Lahkus endine kaitseväe juhataja Johannes Kert

"See uudis tuleb väga paljudele uskumatuna. Alles mõned päevad tagasi arutasin Johannesega, kuidas aidata poliitiliste otsuste pinnalt tugevdada Eesti mere- ja õhukaitset," kirjutas Marko Mihkelson ühismeedias.

"Temas põles see ehe riigimehelik ind panustada ennast säästmata Eesti hüvanguks. Tema lahkumisega oleme jäänud väga paljust ilma - tema kogemusest ja oskusest meie riigikaitse tugevdamisel, tema pühendumusest Ukraina ja siinsete ukrainlaste toetamisel, kuid mis veelgi olulisem, lihtsalt ühest suurepärasest, alati heatujulisest inimesest. Sügav kaastunne Johannese lähedastele. Langetan pea."

“On ääretult kurb, et meie hulgast on lahkunud meie hea kaasteeline Johannes Kert. Johannese panus Eesti iseseisva kaitsevõime ülesehitamisel ja tugevdamisel Kaitseliidu ülema ja Kaitseväe juhataja ning hiljem parlamendi liikmena on olnud hindamatu. Ta oli tõeline riigimees, kes hoidis Eestit väga. Avaldame sügavat kaastunnet Johannese lähedastele,” teatas Reformierakond järelehüüdes.