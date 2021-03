Itaalia blokeeris EL-i reeglite järgi AstraZeneca vaktsiini saadetise Austraaliasse

Varasemad taotlused on rahuldatud, sest need on sisaldanud piiratud arvul näidiseid teaduslikuks uurimiseks, aga viimane, mis oli palju suurem, üle 250 000 doosi, enam luba ei saanud.

Itaalia välisministeerium selgitas oma sammu sellega, et Austraalia ei ole „haavatavate” riikide nimekirjas, et Euroopa Liidus ja Itaalias on pidev vaktsiinide puudus ning et dooside arv oli suur võrreldes kogusega, mida antakse Itaaliale ja Euroopa Liidule tervikuna.