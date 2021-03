Professor: reoveeuuring koroona leviku kohta midagi head ei näita

"Reoveeuuringu ajaloos on olnud selliseid hetki, kus oleme näinud, kus mingi dünaamika muutub paremaks või stabiliseerub. Nüüd me ei saa midagi head kahjuks öelda. Mingit paremaks minekut või suurt stabiliseerumist me praegu küll ei näe. Koroonaviirus on üle Eesti laiali ja päris kõvasti levinud," rääkis Tenson "Ringvaates".