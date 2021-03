Muuseumivaldkonna ettepanek: osa töötajaid vaktsineerida ja asutused eelisjärjekorras avada

Kohtumisel osalenud muuseumite nimel saadeti täna kultuuriminister Anneli Otile pöördumine, milles märgiti, et muuseumid on kogu kriisi jooksul teinud kõik endast oleneva loomaks turvaline ja madala nakkusriskiga külastuskeskkond. Toonitatakse, et muuseumikülastusega seotud nakkuskoldeid ei ole Euroopas tuvastatud ning muuseumide toimimist on pandeemia ajal peetud oluliseks pidepunktiks ühiskonnaliikmete vaimse ja sotsiaalse tervise hoidmisel.