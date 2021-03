VIDEO | Maskita noormees vajas nii turvameeste kui politseinike selgitust, miks valitsuse korraldusi järgima peab

Turvafirma G4S kommunikatsioonijuht Reimo Raja selgitas, et kui noormees esimest korda maskita Viru keskuses jalutas, ei olnud ta nõus turvameestele selgitama, miks ta maski ei kanna. Teadupärast kehtib Eestis praegu valitsuse korraldus kanda avalikes siseruumides maski, et takistada koroonaviiruse levikut.

Turvatöötajad vestlesid noormehega ning saatsid ta välja. Viru keskuse sisekorraeeskiri ei luba seal maskita viibida.

Siiski paistis, et noormees ei saanud korraldusest aru, sest kõndis taas maskita Viru bussiterminalis. "Ta provotseeris turvatöötajaid ja keeldus täitmast nende korraldusi," ütles Raja. Turvatöötajad otsustasid nooruki taas välja saata, kes hakkas neile vastu. "Kinnipidamise käigus isik rabeles ja osutas vastupanu. Kohale kustuti politsei, kes noormehega vestles ja ta keskusest välja saatis," lisas Raja.

Raja ütles, et taolised intsidendid on siiski üksikjuhtumid. "Järjest rohkem kaubanduskeskuste külastajaid kannab eeskujulikult näomaski. Suur aitäh kõigile maski kandjatele, kes aitavad meie kõigi tervist hoida," tänas Raja neid, kes reeglitest eeskujulikult kinni peavad. Raja sõnutsi keelduvad mõned maski kandmisest põhimõtteliselt, kuid need olukorrad lahendatakse rahumeelselt ning inimene kas lahkub keskusest või paneb maski ette.

"Turvatöötajate ülesanne on kontrollida kaubanduskeskuses kehtestatud reeglite täitmist, sealhulgas maski kandmise kohustust. Kui reegleid ei järgita, on kaubanduskeskuse turvatöötajatel õigus reeglite rikkujate liikumist keskuses piirata," meenutas Raja. Ta lisas veel, et eraettevõtjatel täielik õigus kehtestada oma territooriumil enda ja teiste turvalisuse tagamiseks vajalikke käitumisnorme.

Kesklinna jaoskonna patrulltalituse juht Taavi Kirss kinnitas, et häirekeskus sai täna teate Viru keskuse turvatöötajalt, et turvaruumi on toimetatud alaealine noormees, kes keeldus maski kandmast.