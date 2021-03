FOTOD | Maskivastaste protestipoeskäik Ülemiste keskuses kukkus läbi

Üleeile õhtul jagati ühes Facebooki eestikeelses koroonaeitajate grupis üleskutset täna õhtul koguneda Ülemiste keskuss. Üleskutses rõhutati, et kohale tuleb ilmuda ilma maskita.

Maskivastased pidid kella 18 ajal Ülemiste keskuse ees parklas kogunema, et siis pool tundi hiljem koos kaubamajja siseneda. Idee autor käis välja, et tuleks ka keskuses mõnda poodi minna ja osta toitu ning maksta selle eest tavalises kassas. Igasuguste konfliktide puhul soovitavad koroonaeitajad juhtunut filmida, et meedia kõike "tagurpidi" ei keeraks.