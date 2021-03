Leedu luure: Venemaa saatis inforünnaku korraldamiseks Vilniusse „Putini koka” Prigožini teisiku

Leedu luure andmetel saabus nimelt kaks korda Leetu isik, kellel on Venemaa kodaniku Jevgeni Prigožini nimele välja antud pass. Näojoontelt meenutab ta päris Prigožinit, aga ei ole siiski tema.

VSD direktor Darius Jauniškis ütles aastaraamatut seimis esitledes, et selle näitega tahtis luure näidata, kuidas tegutseti.

Vastates küsimusele, kas sellise isiku sattumine Leetu ei tekita küsimusi piirikontrolli kohta, vastas Jauniškis, et kontrolli käigus ei tehtud kindlaks, et saabunud oleks olnud sanktsioonide all olev Prigožin ise.