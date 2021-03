Kas ja miks on kasutusluba hoonel vajalik?

Samuti on selliste eramute müümine keeruline, kuivõrd pangad on muutunud taoliste eramute finantseerimisel väga konservatiivseks ja tihti keeldutakse pangalaenu väljastamast enne kasutusloa olemasolu. Iseenesest on see ju arusaadav. Juhul kui hoonel puudub kasutusluba, puudub kindlus, millises seisukorras vara vastu pank laenu annab ja millises tehnilises seisukorras hoone on. Pelgalt kinnisvarabüroo koostatud hindamisakti ja selle tarvis tehtud piltide põhjal on keeruline hinnata hoone konstruktsioone, tehnosüsteeme. Loomulikult jääb ka juriidiline risk, mis tuleneb kohaliku omavalitsuse õigusest hoone omanikku trahvida ja teha ettekirjutusi olukorra parandamiseks, mis võib uuele omanikule kopsaka summa maksma minna. Panga seisukohast ei ole vähetähtis ka all välja toodud punkt.

Kui kinnisvaral puudub kasutusluba, on üheks suurimaks riskiks kindlustusjuhtumid. Kui objektiga juhtub õnnetus ja sellel puudub kasutusluba, võib kindlustusettevõte suure tõenäosusega keelduda kulude kompenseerimisest. Seda põhjusel, et kasutusloata ehitis on seadustamata ja pole täpselt teada, kas õnnetus juhtus lähtuvalt ehitise nõuetele mittevastavusest või millestki muust. Eriti ohtlikud on siinkohal tulest tingitud õnnetused, kuna kasutusloa taotlemise üheks vajalikuks osaks on elektriauditi tegemine. Auditiga kontrollitakse elektrisüsteemi vastavust nõuetele ja kui õnnetus juhtub elektrisüsteemist lähtuvalt, mis on ühtlasi tihti üheks tulekahju põhjuseks, võib olla üsna kindel, et kahju tuleb enda taskust kinni maksta.