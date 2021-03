Koroona-aastal hakkasid täiskasvanud agaralt hambaravihüvitist kasutama

3−19-aastaste laste hambahaiguste ennetamise ja ravi eest tasus haigekassa eelmisel aastal 24 miljonit eurot. Hambaarsti juurde jõudis 141 500 last, mis on 58 protsenti kõigist sihtrühma lastest. Ortodontiateenust sai ligi 20 000 last 7 miljoni euro eest.

Friedemanni sõnul vähenes ravi saanud laste arv võrreldes 2019. aastaga neli protsenti. „Kindlasti mõjutas olukorda koroonaperiood, kuid rõhutaks jätkuvalt, et oluline on külastada hambaarsti kord aastas ja kasutada riigi poolt kuni 19-aastastele pakutavat tasuta hambaravi võimalust,“ lisas Friedemann.

Kõige rohkem käisid hambaarsti juurde 6–11-aastased lapsed. Usinamad hambaarsti juures käijad olid Saaremaa (65%), Jõgevamaa (62%), Tartumaa (62%) ja Läänemaa (62%) lapsed. Kõige vähem jõudis hambaarstile Ida-Virumaa (53%), Lääne-Virumaa (54%) ja Valgamaa (54%) lapsi. Hambaarst ja Suukooli projektijuht Anastassia Kuldmaa toonitab, et just lapsevanem on see, kes vastutab lapse tervise eest. „Väikelapseeas pannakse alus harjumustele kogu eluks. Seepärast peab erilise hoolega suunama ja jälgima, et toit oleks tervislik, janu korral joodaks vett, söögikordade vahel oleksid puhkepausid ja hambad oleksid kaks korda päevas korralikult pestud,“ selgitas hambaarst.