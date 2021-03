USA Kapitooliumi politsei hoiatas äärmuslaste plaani eest täna kongressi rünnata

Oht näib olevat seotud peamiselt vandenõuteooria QAnon toetajate levitatavate kuuldustega, et endine president Donald Trump tuleb 4. märtsil uuesti võimule. See oli kuni 1933. aastani USA presidentide inauguratsioonikuupäev, aga toodi siis 20. jaanuarile, vahendab Associated Press.