Valitsus kinnitas uued piirangud: kaubanduskeskused ja söögikohad on nädalavahetusel suletud, spordivõistlustel saavad osaleda vaid professionaalid

Kehtima jäävad kõik senised nõuded õppe läbiviimisele. See tähendab muu hulgas maski kandmise kohustust nii õpetajatele kui õpilastele, samuti tuleb tagada, et klassid omavahel kokku ei puutuks ei koridorides, riietusruumides, sööklates ega mujal. Tundide vahel tuleb klassiruume tuulutada ja võimalusel vahetada.

Täiendavate piirangute eesmärk on veelgi enam vähendada kontakte inimeste vahel, et takistada koroonaviiruse levikut.

Võrreldes eelmise nädalaga on Eestis uute koroonaviiruse juhtude juurdekasv olnud 46,8 protsenti. Viimase ööpäeva jooksul oli koroonaviiruse positiivseid teste 1467, mis on 17,7 protsenti testide koguarvust. Tänase seisuga on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta Eestis 1121,5. Seoses koroonaviirusega vajab haiglaravi 555 patsienti, nendest intensiivravi 48 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel on 25 inimest. Viimasel ööpäeval suri kümme koroonaviirusega nakatunud inimest.