Koroona-aasta ajas inimesed loodusse ja tõi rohkem keskkonnarikkumisi

„Üsna palju oli ka tegevusi, mis puudutasid liikumispiiranguid – kalajõed või ka puhkealad on teinekord looduskaunis ja kõrge loodusväärtusega kohtades, kus on eripiirangud ja ka nende vastu eksiti,” rääkis Avarsalu levinumate rikkumiste kohta.

Keskkonnaameti peadirektor Riho Kuppart märkis, et mure oli ka prügistamisega: „Paljudel, kes läksid sel ajal loodusesse, ei olnud kogemust või nad olid hooletud, aga me leidsime hästi palju kurvastavat prügi RMK radadelt ja meie kaitsealadelt. Kui me kutsume kõiki häid kaasmaalasi loodusest rõõmu tundma, siis on ikka päris nukker, kui sa lähed sinna ja näed õllepudelit keset imelist vaatepilti.”