Saksa meedia teatel võttis sisejulgeolekuteenistus parempopulistliku erakonna AfD jälgimise alla

See otsus annab agentidele teatud asjaoludel rohkem volitusi, sealhulgas näiteks potentsiaalselt õiguse erakonna kommunikatsioone pealt kuulata, vahendab Deutsche Welle.

BfV keeldus ajakirja Der Spiegel, uudisteagentuuri DPA ja telejaama ARD avaldatud uudist kommentreerimast. Siseministeerium, millele BfV allub, teatas, et ei kinnita ega lükka ümber.

Kölni kohus lükkas eelmisel nädalal tagasi AfD kiirkorras esitatud taotluse, et kohus ei laseks BfV-l AfD-d ametlikult uurimise alla võtta. AfD teatas, et uurimise alla võtmine rikuks erakonna õigust osaleda valimistel võrdsel alusel teiste parteidega.

Vastuseks teatas BfV, et ei tee nähtavas tulevikus mingeid ametlikke avaldusi AfD-d puudutavate juurdluste kohta. Sama puudutab valimistel osalevaid kandidaate.

Kölni kohus teatas, et kuna BfV oli kinnitanud, et lükkab edasi kõik avalikud teated selle asja kohta, on AfD taotlus liigne.