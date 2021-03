ERISAADE | Kultuuriminister Anneli Ott: arutasime valitsuses tõsiselt, et kõik kinni panna

Eilsete arutelude tulemusel lähevad piirangud nädalavahetuseti tunduvalt rangemaks. Ott sõnab, et kõige vähem toimub muutusi ehk spordivaldkonnas, näiteks jäävad jätkuvalt avatuks jõusaalid. Kas seal ikkagi on ohutu, kas järgitakse hajutatuse ja täituvuse reegleid? Ott selgitab, et üks asi on ette kirjutatud otsused, aga teine nende reeglite järgimine. Ta ütleb, et reeglite mitte järgmisest tuleb teateid mitmetest kohtadest.

Need näited olid ka valitsuses jutuks. "Arutasime tõsiselt ka seda, et kõik kinni panna. See on tõsi, need võimalused olid arutluse all. Siiski rõhutame veelkord üle: vastutus on kõigile ühine. Rõhutame, et piirangutest tuleb kinni pidada, sest vastasel juhul peame tõesti absoluutselt kõik kohad sulgema, sest eesmärk on viia kontakt võimalikult madalale, et viirus ei saaks levida. See katab kõiki valdkondi."

Erisaates on pikemalt juttu sellestki, miks praktiliselt kogu kultuurisektoril tuli juhe seinast tõmmata ehk pea märtsi lõpuni uksed sulgeda. See kehtib ka muuseumide kohta. Nende esindajatelt tuli piirangute kohta teravat kriitikat. Viidati, et eelistati mõnda teist sektorit, kellele nii palju piiranguid ei seatud. Ott räägib, et küsimus pole vaid muuseumi kui sellise külastamises. Lahti olevatesse kohtadesse peab ikkagi kuidagi minema ja eri liikumised toovad kontakte juurde.

Kultuuri- ja spordisektori turgutamiseks on plaanis riiklikud toetused. Ott kommenteerib ka müüti, et tema jaoks on esmajoones tähtis sport, mitte kultuur.

Kui vaadata koroonakriisile peale laiemas plaanis, siis kas praegune valitsus pidanuks karmimate piirangutega tulema välja varem? Ott ütleb, et kriisiolukorrale ongi omane, et kõik muutub väga kiiresti. Küll võinuks tema meelest ehk muudatusi elanikkonnale paremini kommunikeerida.

Praeguste piirangute tulemusi on näha ilmselt paari nädala pärast.

