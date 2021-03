Nädalavahetusel vaktsineeritakse Tallinnas, Tartus ja Põltsamaal riskirühma kuuluvaid inimesi

Teavituse saamise aluseks on lisaks riskirühma kuulumisele ka see, et inimene on kantud Tallinnas või Tartus asuva perearsti nimistusse.

Riiklikus immunoprofülaktika ekspertkomisjonis on määratletud haigused ja seisundid, mille tõttu nad on haiguse raske kulu suhtes väga kõrge või kõrge riskiga. Kui 70+ vanuses inimesi vaktsineerivad perearstid Moderna või Pfizer/BioNTech vaktsiiniga vastavalt riiki saabuvatele tarnetele, siis sel nädalavahetusel kutsutakse määratletud haigustega 60-69aastaseid inimesi AstraZeneca vaktsiiniga vaktsineerima Qvalitase arstikeskusesse. Info, kuidas ennast vaktsineerimisele kirja panna, saadetakse inimesele e-kirja teel alates homsest. Kui e-kiri on saabunud, tuleb inimesel endal Qvalitase digiregistratuuris vaktsineerimisele ise kirja panna. Valida tuleb nii esimese kui teise doosi saamise aeg.

Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv ütles, et tegemist on pilootprojektiga, kus sel nädalavahetusel kutsutakse esimest korda teatud riskirühma perearstikeskuse väliselt vaktsiini saama. "Alustame Tallinna ja Tartu linnadega, sest need on suuremad piirkonnad ning kus ka meie hankepartner on kohapeal olemas," rääkis Parv.

Tallinna perearstide nimistutes on 60-69aastaseid teatud haigustega veel vaktsineerimata patsiente märtsi alguse seisuga kokku 10 153, Tartu linna perearstide nimistus on selliseid inimesi 2436.

Haigekassa juhatuse liige kutsus inimesi üles eesti.ee keskkonnas oma kontaktandmeid ka uuendama. "Meie jaoks on väga oluline, et kõik inimesed suunaksid oma eesti.ee aadressi kasutusel oleva e-kirja aadressile, sest muul juhul ei jõua vajalikud teavitused inimestele kohale. Teame, et hetkel kõik inimesed seda teinud ei ole, kuid hetkel ei ole ka vaktsiini nii palju, et me suudaksime seda kõikidele soovijatele pakkuda," selgitas Parv.