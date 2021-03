Korruptsioonis kahtlustatav Hillar Teder pääseb vanglast, ent jääb elektroonilise valve alla

"Ringkonnakohus nõustus prokuratuuriga, et Tederi puhul esineb põhjendatud kuriteokahtlus ning tema vahistamine on põhjendatud. Siiski leidis kohus, et Tederist tulenevat uute kuritegude toimepanemise ohtu saab ära hoida ka elektroonilise järelevalvega. Ringkonna argumendid on prokuratuurile veenvad ning prokuratuur ei pea nende ümberlükkamist praeguses menetlusfaasis vajalikuks," arutleb Pern.