VIDEO | Soome politsei pidas kinni koroonatestist keeldunud eestlanna. Eestlanna võrdleb juhtunut vägistamisega

26. veebruaril teatas Soome rahvusringhääling Yle, et Iisalmi joogasaalis on avastatud koroonakolle. Stuudiot vahemikus 20.-23. veebruar külastanutel paluti endast koheselt koroonaviiruse teavitusliinile märku anda, et viiruse levikut piirata ja võimalikke nakatunuid testida.