Mihhail Kõlvart soovib eriolukorra väljakuulutamist: vajame operatiivseid ja rangeid meetmeid

“Me ei saa praegu lähtuda ainult hetkeolukorrast. Me peame mõtlema ka selle peale, mis ootab ees paari nädala või kuu aja pärast. Praegune dünaamika näitab väga selgelt, et meid ootab olukorra halvenemine. Kui see on reaalsus, siis tekib küsimus, mida me ootame. Kas me hakkame igal nädalal vastu võtma uusi piiranguid lähtuvalt olukorra halvenemisest — aga me teame, et see halveneb — või juba praegu ütleme ausalt, et käes on kriis ja tegelikult tuleb kehtestada eriolukord ja lockdown,” ütles Mihhail Kõlvart linnavalitsuse pressikonverentsil.

“Või ootame veel paar-kolm nädalat või kuu aega ja siis tuleb lockdown iseenesest, sest suur osa elanikkonnast on kas juba haige või eneseisolatsioonis," lisas Kõlvart.

Ta sõnas, et mõistab, et kõik otsused on valusad. "Aga parem võtame ise otsuseid vastu, mitte et olukord hakkab meie eest otsustama," leidis Kõlvart.

Tallinna linnapea küsis, kas keegi tõepoolest arvab, et kahe nädala pärast olukord leeveneb.

"Minu arvamus on see, et praegu tuleb ausalt tunnistada, et olukord on ülikriitiline ja see vajab operatiivseid ja rangeid meetmeid. Jah, see tähendab ka seda, et inimestel tekivad ebamugavused, probleemid sissetulekuga. Arusaadav, et ettevõtluskeskkonnas tekivad probleemid. Aga juhul, kui olukord samasuguse hooga halveneb, tekivad need probleemid igal juhul. Ja juba praegu on tekkinud," märkis linnapea.

Kõlvarti arvates peab riik välja mõtlema laiema toetus- ja kompensatsioonipaketi nii ettevõtlussektorile kui füüsilisest isikust ettevõtjatele. Lisaks peavad tema sõnul toetust saama vähekindlustatud pered ja lastega pered.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 8299 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 1467 ehk 17,7 protsenti testide koguarvust. Haiglaravi vajab 555 patsienti, ööpäevaga suri kümme inimest.