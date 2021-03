Texase kuberner teatas, et on aeg osariik sada protsenti avada

„Nüüd on aeg Texas 100% avada,” teatas Abbott eile, vahendab BBC News.

Texas on USA rahvaarvult teine osariik ja seni suurim, mis maskikohustusest loobub. Sama on tehtud Michiganis , Louisianas ja Mississippis .

USA presidendi Joe Bideni administratsioon on aga selgelt öelnud, et koroonaviiruse piirangud on endiselt vajalikud.