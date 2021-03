ONLINE INTERVJUU | Millal jõuab vaktsineerimise järg kõigi soovijateni? Kas vaktsineerida tuleks ka siis, kui oled koroonaviiruse juba läbi põdenud?

Eilse seisuga on Eestis COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 84 179 inimesele, kaks doosi on saanud 37 369 inimest. Tervise- ja tööminister Tanel Kiik on öelnud, et alates maikuust peaks saama ennast vaktsineerida kõik Eesti inimesed.