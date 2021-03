Võhmas lapsi pussitanud naine võeti kaheks kuuks vahi alla

Prokuratuurist kinnitati Delfile, et naisele on esitatud kahtlustus mõrvakatses. Süüdimõistmisel võib teda oodata pikk vanglakaristus.

Üleeile kella 17.50 paiku sai häirekeskus teate, et Võhma linnas Kalevi tänaval kortermaja trepikojas on kaks vigastatud last vanuses 8 ja 10 eluaastat.