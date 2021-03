VIDEO | Päästjad aitasid kalamehed jääpangalt maale

Kalamehed läksid õrnale jääle kalastama ning kui jää hakkas liikuma, jäid nad jääpangale lõksu. Kaks meest ujusid läbi külma vee kaldale, kolmanda kalastaja kaldale toomiseks kaasasid päästjad kohaliku mehe koos paadiga. Õnneks jäid selles õnnetuses kõik mehed terveks. Tänasest hakkas kehtima jääle mineku keeld, et selliseid õnnetusi edaspidi ära hoida.

Lisaks saatis politseiamet teate, et jää kandevõime vähenemise tõttu on keelatud alates tänasest, 3. märtsist minna sõidukitega nii Pihkva kui Lämmijärvele.

Piirivalvurite jääluure näitas, et viimaste päevadel on Pihkva ja Lämmijärvel jää kandevõime märgatavalt vähenenud. Nii keelatakse kalastajate ohutuse tagamiseks alates 3. märtsist nendele järvedele sõidukitega minek. Jalgsi nende järvede jääle väljumine on lubatud.