Suurbritannia „pehme jõud” Balti riikides on suunatud kohaliku venekeelse meedia arendamisele

„Nii palju, kui mina tean, on need PR-organisatsioonid, mis täidavad ka riigihankeid. Meedia on elujõulise demokraatia tähtis osa, mida lääneriigid on aastaid toetanud ja arendada aidanud. USA, Saksamaa, Prantsusmaa, Suurbritannia – kõik nad teevad seda mingil määral, sealhulgas aidates arendada meediat ja ajakirjandust riikides, kus on demokraatia tekkinud hiljuti. Ma ütleksin, et see on normaalne ja loomulik. Näiteks idapartnerlusriigid saavad samuti sellist abi (mh ka Eestist), mis on suunatud demokraatia ühe peamise aspekti, meedia tugevdamiseks. Sealjuures ei tähenda see mingi idee või vaatepunkti pealesurumist, see on abi meedia arendamiseks, tihti käib jutt just praktilistest oskustest. Ma ise võtsin osa ühest sedalaadi Saksa projektist – selle korraldas mittetulundusühing, mis tegeleb ajakirjanike vahetusega. Need olid ajakirjanike lühikesed visiidid üksteise riikidesse, mis aitas vahetada kogemusi ja luua kontaktide võrgustikku – vajalik asi sellise väikese maa jaoks nagu Eesti, kes ei saa endale lubada oma korrespondentide võrgustikku välismaal. Loomulikult töötab see ka vastupidi, nii on lääne kolleegid kursis sellega, mis toimub Eestis. See ei ole propagandaoperatsioon vaid normaalne koostöö, mis toimub ka lääneriikide endi vahel. Ja ma arvan, et Zinc on üks sellistest projektidest. Ma ei tea, mida nad konkreetselt selle projekti raames teevad, sest ma ei ole sellesse kaasatud, aga nii palju, kui ma selle organisatsiooni spetsiifikast aru saan, töötab see sellisel põhimõttel.”