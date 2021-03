EL ja USA kehtestasid Venemaale uued sanktsioonid, Moskva kutsus mitte mängima tulega

Osana USA sanktsioonidest lisas kaubandusministeerium eile 14 organisatsiooni musta nimekirja. Nende organisatsioonide kohta on kindlaks tehtud, et need osalevad „bioloogiliste toimeainete ja kemikaalide tootmise erinevates aspektides”, nagu ütles üks ametnik. See meede piirab oluliselt eksporti üheksale kommertsorganisatsioonile Venemaal, kolmele Saksamaal ja ühele Šveitsis ning veel ühele valitsuse teadusuuringute instituudile.