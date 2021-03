Turvafirmad: suurem osa inimestest peab reeglitest kinni ja kannab maski

Ettevõtte brändijuhi Kerli Põllu sõnul alustati maski kandmise kontrollimist laupäeval. "Nende kolme päeva põhjal võib öelda, et 98 protsenti kaubanduskeskuste külastajatest on mõistnud reeglite olulisust ja on kandnud maski. Need, kes on keskusesse tulnud ilma maskita, on valdavalt olnud mõistvad ja nõustunud võtma vastu tasuta maski. Kokku oleme jaganud inimestele ca 5000 maski," rääkis Põld.