Tasakaalustatud toitumine kui tugeva immuunsuse pant: miks on vaja iga päev A- ja D-vitamiini?

Inimesed tunnevad kõige paremini vitamiine A ja D. Kuidas neid iga päev koos toiduga saada?

D-vitamiin – peame teadlikult hoolitsema selle varude eest

Sageli tuvastatakse Eesti elanikel D-vitamiini puudus. Kui varem räägiti sellest vitamiinist vähe (kõige paremini oli tuntud selle funktsioon tagada kaltsiumi omastamine ning toetada luude ja hammaste normaalset seisundit), siis tänapäeval on rohkem infot selle mitmekülgse kasu ja tähtsuse kohta. Teadlased on tõestanud, et just see vitamiin aitab säilitada tugeva immuunsüsteemi*.

Kuidas märgata, et kehas on selle vitamiini puudus? Arstid rõhutavad, et sellise kahtluse korral on vaja pöörduda oma perearsti poole ja loetleda talle kõik sümptomid. Suure tõenäosusega määratakse teile D-vitamiini test, mis näitab, kas teil on selle puudus. D-vitamiini puudusega kaasnevad tavaliselt järgmised sümptomid: tihedad peavalud, nõrkus, väsimus, meeleolu kõikumine, luu- ja lihasevalud.

D-vitamiini puudus on ohtlik nii lastele kui ka täiskasvanutele. See vitamiin osaleb luude ainevahetuses ja D-vitamiini puudus on ühe tuntuima haiguse osteoporoosi põhjuseks. Osteoporoos avaldub luutiheduse vähenemises, luude hapruses ja sagedastes luumurdudes.

A-vitamiin – silmadest naha ja hammasteni

A-vitamiin on üks olulisemaid antioksüdante, mille tähtsus inimese elundite heale funktsioneerimisele on juba ammu tõestatud. A-vitamiin hoolitseb ka meie kauni välimuse eest. See vitamiin on tähtis inimese nägemisele, silmade tervisele, laste normaalsele kasvule ning samuti luude ja hammaste moodustumisele ning tugevusele. Sama oluline on see vitamiin naha ilule ja tervisele, vitamiini lisatakse sageli erinevatesse kosmeetikavahenditesse.

A-vitamiini puudus võib olla ka nõrga immuunsuse või püsiva halva tuju põhjuseks. Seda seostatakse ka inimese reproduktiivtervisega.

Kust saame A- ja D-vitamiini?