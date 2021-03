Presidendi kantselei taotleb erandkorras vaktsineerimist

"Tulenevalt kohapeal tegutseva NATO missiooni Resolute Support väejuhatuse covid-reeglitest on ilmnenud, et visiidi korraldamine Kabuli on praktiliselt teostatav vaid delegatsiooniga, mille liikmed on 14 päeva enne visiidi algust läbinud covid-vaktsineerimise," kirjutas presidendi kantselei direktor Tiit Riisalo pöördumises sotsiaalministeeriumi terviseala asekantslerile Maris Jessele.