Politsei maskikähmlusest kaubanduskeskuses: arusaamatusi ei tohi lahendada konfliktiga

"Osal juhtudel tuli politseil olla toetavaks jõuks turvameestele ning selgitada keskuse ukse taga olevale maskita inimesele, et ostukeskusel on õigus kehtestada vastav eeskiri, mille eiramisel on õigus inimest keskusse mitte lubada. Teisel juhul aitasime turvameestel lahendada klientidega tekkinud erimeelsusi," rääkis Tambre.