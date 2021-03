KUULA SAADET | Mida kasulikku saad õppejõult, kes oma igapäevatöös teeb samu asju, mida õpetab?

Täna on kõrghariduse omandamine varasemaga võrreldes palju rakenduslikum, sest tööturg ootab juba praktilise kogemusega ülikooli lõpetajaid, kel oleks lisaks teoreetilistele teadmistele ka praktilised oskused töö tegemiseks. TalTechis on kõik õppekavad loodud selliselt, et lisaks teoreetilistele teadmistele saaksid tudengid käed külge panna laborites ja õppeklassides ning olla tunnetuslikult rohkem „asjas sees“ kui lihtsalt raamatutest ja õppematerjalidest lugedes.