Valgevene uurimiskomitee algatas Tsihhanovskaja väljaandmise nõudmise

„Korrakaitsjad said informatsiooni selle kohta, et isikud Svjatlana Tsihhanovskaja lähiringkonnast valmistavad ette massirahutusi ja riigiorganite hoonete hõivamist Gomeli territooriumil. Plaani teostamiseks otsisid viimased soovijaid endiste sõjaväelaste ning siseasjade organite ja eriolukordade ministeeriumi töötajate hulgast. Oma tegevuse läbitöötamise ja üksikasjaliku planeerimise eesmärgil organiseerisid süüdistatavad 5. augustil kohtumise, kus viibis teiste hulgas kohal ka Tsihhanovskaja ise,” teatas uurimiskomitee, vahendab Tut.by.

Uurimiskomitee teatas ka, et Tsihhanovskaja on tagaotsitavaks kuulutatud. Väljaandmise taotlemise dokumendid on edastatud peaprokuratuurile.