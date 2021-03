Prantsusmaa hakkas lubama AstraZeneca vaktsiini süstida ka üle 65-aastastele

Euroopa Ravimiamet (EMA) on AstraZeneca vaktsiini heaks kiitnud kõigil täiskasvanutel kasutamiseks, aga konkreetne vaktsineerimispoliitika on iga riigi enda otsustada.

Véran ütles eile telekanalile France 2, et kaasnevate haigustega inimesed võivad saada AstraZeneca vaktsiini perearsti juures, haiglas ja päevade jooksul ka apteekides.

Jaanuaris ütles Prantsusmaa president Emmanuel Macron , et AstraZeneca vaktsiin on eakamatele „kvaasi-ebaefektiivne”. Suurbritannia ametnikud ja teadlased esitasid sellele tugevaid vastuväiteid.

Enamate andmete ilmnedes on Prantsusmaa tervishoiuametnikud püüdnud rahvast veenda, et AstraZeneca vaktsiin on sama ohutu ja efektiivne kui teised koroonavaktsiinid.