Politsei kaebab Aivar Mäe 400-eurose trahvi tühistamise edasi

Politsei väärteo menetluses kirjeldati, et Mäe pani toime kehalise seksuaalse iseloomuga teod ühe kannatanu vastu vähemalt neljal korral. Väärteoasjas tehtud otsusega karistati Mäed rahatrahviga 400 eurot.

Politsei- ja piirivalveameti kesklinna jaoskonna menetlustalituse juht Jelena Mirošnitšenko kinnitas, et PPA kaebab Harju maakohtu otsuse edasi riigikohtusse. PPA ei soovinud selgitada, miks nad otsustasid selle edasi kaevata. PPA esindaja lisas vaid, et täpsemaid kommentaare saab jagada siis, kui on selgunud riigikohtu seisukoht.