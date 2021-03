Soome valitsus kuulutas välja eriolukorra, liikumiskeeldu esialgu ei tule

„Valitsus konstateeris koostöös vabariigi presidendiga, et riigis valitseb eriolukord,” ütles peaminister Sanna Marin kohe pressikonverentsi alguses, vahendab Helsingin Sanomat.

Küsimusele võimaliku liikumiskeelu ajakava kohta vastas Marin, et see piirang võidakse kasutusele võtta ainult siis, kui see oleks olukorras vältimatu ja proportsionaalne.