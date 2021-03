VIDEO | Minister Tanel Kiik: arvan, et enamik vaktsineerimisplaani kriitikuid pole kunagi seda lugenud

Tanel Kiik kõneles, et umbes 30 000 vaktsiini ootab praegu süstimist. Pühapäeval süstiti ära aga umbes 300 vaktsiini. Kiik põhjendas, et nädalavahetustel ka tervishoiuvaldkonnas on osakoormusega töö ning lisaülesandeid võetakse seega laupäevaks-pühapäevaks vähem. Muidu ei saaks meditsiinitöötajad põhiülesannetega hakkama. "Eelmine nädal tehti 24 000 vaktsineerimist," selgitas Kiik ja lisas, et peab vaatama nädalast vaktsineerimiste arvu.

Üle 9000 politsei- ja siseturvalisuse töötaja ning üle 15 000 haridustöötaja soovisid end vaktsineerida. Kiik kõneles, et politseitöötajatest on umbes 4000 vaktsineeritud. Haridustöötajate kohta Kiik täpset numbrit ei öelnud. "Tõsisemaid kokkuvõtteid saab teha mõne nädala pärast," rääkis ta.

Eesti pole otse vaktsiinifirmadega lepinguid proovinud teha, kuna Euroopa Liidu ühishankega nõustus Eesti teatud tingimustega. Üks tingimus ongi see, et lisadoose saab osta siis, kui Euroopa Liidule lubatud doosid on tarnitud. Kiik rõhutas, et Eesti on vaktsineerimises paljudest riikidest eespool.