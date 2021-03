ITK avas kolmanda Covid osakonna

Ettevalmistused selleks, et täna saaks avada kolmanda COVID osakonna algasid Ravi tänava ortopeediaosakonna pinnal juba eelmisel reedel.Uue osakonnaga tuli juurde 26 voodikohta koroonahaigetele patsientidele. Seega on ITK-s kokku 114 voodikohta, sealhulgas üheksa kolmanda astme ja 17 teise aste intensiivravi kohta. See teeb ITK-st Eesti suurima koroonaravikohtadega haigla Eestis.

"Iga COVID-osakond, mille avame, tähendab, et plaaniline ravi jääb selle arvelt ära," ütles ITK juhatuse esimees dr Ralf Allikvee. Ta lisas, et uue osakonna avamine on viinud personalinappuseni. "Kui tavaosakonna kohta on vaja üht meedikut, siis koroonaosakonnas on vaja rohkem personali. Kaitseriietusega üle kolme tunni järjest tööd teha ei suuda. See ongi viinud personalinappuseni - voodikohti veel annab kohandada, aga inimeste hulk hakkab ammenduma.“