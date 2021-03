JÄRELVAADATAV | Kaja Kallas: Praegu on mure, kas meditsiinisüsteem peab vastu. Eestis on hädaolukord

Teaduslik argument oligi teadusnõukoja ettepanekud, mida siis arutati ja mis peaks tooma seda kordajat alla. Mõte on see, et kui inimeste kontakte vähendada, siis tegelikult väheneb ka nakatunute arv. See nakatunute arv on tõepoolest väga plahvatuslikult tõusnud ja kui alles nädal aega tagasi oli juttu meditsiinisüsteemi juhtidega, siis ei olnud muret, et kas meditsiinisüsteem peab vastu. Praeguste numbrite järgi on see mure olemas.

Seda, et nakatumine on nii suuresti kasvanud – seda ei osanud ka haiglajuhid ette näha. Sellest tulenevalt loomulikult kasvab ka haiglaravi vajavate inimeste arv. Kui me oleme näinud nakatumist viimastel nädalatel, siis on see vähenenud vanemate inimeste hulgas ja suurenenud nooremate inimeste hulgas. Mis see vahe on? Vahe on selles, et nooremad inimesed reeglina põevad kergemini. Ei satu haiglasse. Raskemad juhud tulevad just vanemate elanike hulgast. Kuna vanemaid inimesi ja riskirühmi me otsast vaktsineerime – üle 80-aastastest on rohkem kui kakskümmend kolm protsenti juba vaktsineeritud –, siis seal justkui surve väheneb. Praegu on haiglasse sattunud nooremad, viiskümmend kuni seitsekümmend aastat vanad inimesed ja see on kindlasti murekoht. Ja murekoht on veel see, et koormus just põhja regiooni haiglatele on suurem. Seal on teatavasti ka muu ravi, mida teised haiglad ei tee. Olgu need siis põletushaavad, millega tegeleb just PERH. Selles mõttes kogu seda süsteemi peab vaatama tervikuna, et see vastu peaks.