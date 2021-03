VIDEO | Ungari peaminister Orbán lasi endale Hiina koroonavaktsiini süstida

Orbán teatas Facebookis, et „meid ründab koroonaviiruse epideemia kolmas laine, mis on tugevam kui kaks eelmist”, ning palus ungarlastel registreeruda ja lasta end vaktsineerida, vahendab Hungary Today.

Orbán ütles, et tasub kuulata neid, kes teavad paremini, ning lisas, et teda vaktsineeritakse pärast seda, kui meditsiinijuht Cecília Müller otsustas, et epideemiavastast võitlust juhtiva organi liikmed tuleb samuti eelisjärjekorras vaktsineerida.

Orbáni vaktsineerimisest avaldati ka video, milles süsti teinud arst ütles, et parim vaktsiin on see, mida süstitakse.

Pärast vaktsineerimist ütles Orbán, et tal ei ole mingeid kaebusi, ja õhutas inimesi vaktsineerimist mitte kartma.

Orbán lisas, et kümned tuhanded etnilised ungarlased on saanud Hiina vaktsiini Serbiale kuuluvas Vojvodina piirkonnas ja mitu tuhat Ungaris. Ta kutsus inimesi Ungari professionaale usaldama.

Müller ütles laupäeval, et soovitas eraldi Orbán vaktsineerida, sest see oleks ühiskonnale eeskujuks ja julgustaks inimesi end vaktsineerida laskma, ükskõik kust vaktsiin pärit on.

Sinopharmi vaktsiini süstiti ka Ungari presidendile János Áderile.