Vaktsineerimise musterriigis Iisraelis on vähemalt ühe süsti saanud pool kodanikest: vaktsiin mõjub kohati loodetust pareminigi

Iisraeli meditsiiniuuringud, mille tulemused ilmuvad kohati sellises tempos, et akadeemilised ajakirjad ei suuda sammu pidada, näitavad, et Pfizeri/BioNTechi vaktsiin on tõsise haigestumise ja surma ärahoidmisel isegi loodetust efektiivsem ning ohutu kõigile täiskasvanutele ja peaaegu ilma tõsiste kõrvalmõjudeta, kirjutab Washington Post.

Iisraeli teaduslikud tulemused on lubanud tervishoiuametnikel avada vaktsineerimisprogrammi rasedatele naistele ja imetavatele emadele ning tulemused on näidanud, et vaktsiin on ohutu ka toiduallergiaga inimestele ja autoimmuunsushaiguste põdejatele.

Vaktsiin on osutunud eakate kaitsmisel nii heaks, et Iisraeli haiglajuhtide sõnul on see praktiliselt kõrvaldanud ohu, et COVID-19 võiks viia meditsiinisüsteemi kokkuvarisemiseni. Täielikult on vaktsineeritud ligi 90% üle 50-aastastest iisraellastest.

Iisraeli suhteliselt väike rahvaarv (umbes 9 miljonit) ja üldine riiklik tervishoiusüsteem on muutnud riigi kogu maailma jaoks loomulikuks laboratooriumiks. Vähemalt ühe süsti on saanud üle 4,6 miljoni inimese, mis on kiireim vaktsineerimistempo elaniku kohta. Üle 3,3 miljoni on saanud mõlemad süstid.

Pfizer on garanteerinud pidevad vaktsiinitarned vastutasuks anonüümseks muudetud digitaalsete andmete vastu, mis on olemas pea iga iisraellase kohta. Need andmed on võimaldanud teadlastel ülikoolides, tervishoiuministeeriumis ja Pfizeris jälgida vaktsiini mõju enneolematu kiirusega.

„Mõnikord, kui minnakse kliinilistelt katsetustelt reaalsesse maailma, saadakse erinevaid tulemusi,” ütles Heebrea ülikooli ja Iisraeli rahvatervishoiuarstide liidu epidemioloog Hagai Levine. „Mida need uuringud näitavad, on see, et vaktsiin annab väga hea kaitse haiguse ja suremuse vastu. See on maailma jaoks hea uudis.”