GRAAFIK | Koroonapuhang Eestis liigub naaberriikidega võrreldes vastupidises suunas

Riikide ametliku koroonaviirusesse nakatumiste statistika järgi on nii Leedu kui ka Läti pööranud uute juhtumite arvud langustrendi - Leedus jõulude paiku koguni üle 1300 kerkinud suhtarv (14 päeva uued nakatumisjuhtumid 100 000 elaniku kohta) on tänaseks langenud alla 250, Lätis on jaanuari algul üle 650 tõusnud suhtarv viimastel päevadel 500 lähedal. Sarnaselt on viiruselaine kulgenud ka Rootsis.