ÖÖPÄEV LIIKLUSES | Õnnetustes sai viga kolm inimest

Hommikul on teekatted suurematel põhi- ja tugimaanteedel Lääne-Eestis soolaniisked või soolamärjad, Ida- ja Kagu-Eestis ning Harjumaa põhjaosas kergelt lumised või sõidujälgedes soolalumesegused. Teetemperatuur on valdavalt miinuspoolel, õhutemperatuur 0-kraadi juures või plusspoolel. Teedel on paiguti jäiteoht, eriti tuleks arvestada libeduse ohuga idapoolsemates maakondades.