Tuntud immunoloog Saksa võimudele: skepsis AstraZeneca koroonavaktsiini suhtes peab kaduma

Immunoloogide seltsi president Watzl ütles usutluses BBCle, et regulaatoritel ei ole muud valikut, kui muuta oma senist otsust mitte lubada vanemate kui 65-aastaste kaitsepookimist AstraZeneca vaktsiiniga.

Watzl kutsus ühtlasi liidukantsler Angela Merkelit üles end telekaamerate ees vaktsineerima, tõestamaks kaitsesüsti ohutust.

Tuntud immunoloogi üleskutse järgnes hiljutisele uuringule Šotimaal, kus AstraZeneca kaitsesüst näitas efektiivsust ka vanemaealise elanikkonna seas.

Võimud üritavad Saksamaal ära hoida kolmandat lainet, ent nakatumise tase on endiselt kõrge. Teadaolevalt vaagib Saksamaa vaktsiinikomisjon kasvava surve tõttu juba tuleval nädalal AstraZeneca vaktsiini juurde käivate soovituste muutmist.

Osa Euroopa Liidu riike on väljendanud kahtlusi AstraZeneca vaktsiini efektiivsuse osas ennekõike vanematel inimestel, ehkki Euroopa ravimiamet (EMA) andis loa seda kasutada kõikides vanuserühmades.

AstraZeneca vaktsiin on leidnud Saksamaal seni vähest kasutust. Kuigi riik on kätte saanud juba üle miljoni doosi, on neist ära kasutatud pelgalt alla 300 000 annuse.

"Ma arvan, et ka Saksamaa muudab peagi kurssi," ütles professor Watzl BBCle. "Oma vaktsineerimiseesmärgi saavutamiseks vajame inimesi, kes seda vaktsiini saaks."

"Me teame, et vaktsiin töötab selles vanuserühmas. Värsked Šotimaa andmed näitavad selgelt, et see kutsub esile immuunvastuse, eakad on selle vaktsiiniga kaitstud raske haiguse eest," märkis ta.

Watzl ennustas, et sakslased "pööravad kurssi Šotimaalt välja tulnud andmete põhjal". "Kui praegu [kantsler] Angela Merkel läheks televisiooni otse-eetrisse ja saaks kaitsesüsti, oleks see suurepärane," lisas ta.

Vaktsiinikomisjoni juht Thomas Mertens ütles ringhäälinguorganisatsioonile ZDF, et ekspertide kogu avaldab "võimalikult kiiresti uue ajakohase soovituse" AstraZeneca vaktsiini kohta. "Me ei ole seda vaktsiini kordagi kritiseerinud, see on väga hea," märkis ta.