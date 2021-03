Johnson & Johnsoni koroonavaktsiin, mille puhul piisab ühest kaitsesüstist, pälvis USAs heakskiidu

Johnson & Johnson lubab, et juuli lõpuks saab USA kätte vähemalt 100 miljonit doosi. Oma tellimuse on teinud ka Suurbritannia ja Kanada ning Euroopa Liit , mis saab 200 miljonit vaktsiiniannust. Omakorda 500 miljonit doosi jõuab vaesematesse riikidesse rahvusvahelise humanitaarmissiooni Covax kaudu.

Tänaseni toimus kaitsepookimine seal üksnes Moderna ja Pfizer/BioNTechi vaktsiinidega. Teised vaktsiinitootjad, sh AstraZeneca , millega vaktsineeritakse inimesi Euroopa Liidus, seal kasutusluba saanud ei ole. Vaktsineerimistempo on sellegipoolest hea ja viimase seisuga on USA-s vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud juba üle 48 miljoni inimese, mis teeb ligi 15% riigi rahvastikust.

Johnson & Johnsoni vaktsiini katsetuste tulemused avaldati eelmisel kuul. Belgia firma Janssen, mis on Johnson & Johnsoni omanduses, teatas, et andmed näitavad, et toode on raske haiguse vastu ülimalt efektiivne.